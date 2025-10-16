ЗАРЕЖДАНЕ...
Отмениха бедственото положение в "Елените"!
Това се случва близо две седмици след опустошителното наводнение в курорта, отнело живота на четирима души.
Заповедта е на кмета на община Несебър Николай Димитров. Той се мотивира, че към момента няма данни за опасност за живота и здравето на населението и подчертава, че възникналата на 3 октомври тежка ситуация вече е овладяна.
Първоначално заради тежката метеорологична обстановка и поройните дъждове бе обявено бедствено положение на територията на цялата Община Несебър. След това на 10 октомври бедственото положение бе удължено само за територията на местност "Козлука“ и "Елените“.
