От днес е отменено бедственото положение във вилно селище "Елените“ и местност "Козлука“.

Това се случва близо две седмици след опустошителното наводнение в курорта, отнело живота на четирима души.

Заповедта е на кмета на община Несебър Николай Димитров. Той се мотивира, че към момента няма данни за опасност за живота и здравето на населението и подчертава, че възникналата на 3 октомври тежка ситуация вече е овладяна.

Първоначално заради тежката метеорологична обстановка и поройните дъждове бе обявено бедствено положение на територията на цялата Община Несебър. След това на 10 октомври бедственото положение бе удължено само за територията на местност "Козлука“ и "Елените“.