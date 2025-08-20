Паднало дърво затруднява трафика по пътя Бургас-Царево

© Снимката е илюстративна Временно движението при км. 34 по пътя Бургас – Царево в посока Бургас се осъществява двупосочно в една лента поради паднало дърво на пътното платно, разбра "Фокус".



Шофьорите да се движат внимателно и с повиишено внимание.



Трафикът се регулира от "Пътна полиция".