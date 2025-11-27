Коледно-новогодишните тържества в Поморие ще започнат на 2 декември с концерт и празнична заря на площада пред НЧ "Просвета 1888″. Коледната елха в центъра на Поморие ще грейне, а поздрав към всички присъстващи ще поднесат децата от: ДГ "Детелина", ДГ "Веселушко", Общински детски комплекс, танцова формация Ultraviolet и вокална група ‘Щурче“ при СУ "Иван Вазов".Специален гост на откриването ще бъде обичаният и изключително талантлив VENIAMIN. Вениамин Димитров е изгряващ български артист, който през последните години набра значителна популярност. Той се наложи като един от най-интересните създатели на музикално съдържание в социалните мрежи, с постоянен растеж на абонати в YouTube и последователи в Instagram и TikTok. Вениамин дебютира на българската сцена в предаванията "X Factor“ и "Гласът на България“, където с харизмата и впечатляващото си вокално присъствие спечели множество почитатели. Концертът му ще започне малко след 18.00 часа.Организаторите Община Поморие и ЦПЛР ОДК – Поморие канят всички жители и гости на града на тържествата. Нека с искрите на своето добро настроение да запалим и светлините на коледното дърво.Във връзка с откриването на коледно-новогодишната програма площадът пред НЧ ‘Просвета 1888″ ще бъде затворен за движение и паркиране.