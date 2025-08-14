ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Панагюрското златно съкровище пристигна в Царево
Копието пристига от Националния исторически музей и жителите и гостите на общината ще могат да го видят до края на месец август.
То ще бъде съхранявано в трезор под строга охрана.
Панагюрското съкровище е едно от най-знаменитите открития на тракийската култура. То е намерено през 1949 г. край град Панагюрище, България.
Съкровището датира от IV–III век пр.н.е. и се състои от 9 златни съда.
Съдовете са изработени от чисто злато и включват ритони (съдове за вино), амфора и фиала (чаша за възлияния), украсени с изображения на тракийски и гръцки митологични сцени.
Съкровището вероятно е принадлежало на тракийски владетел и е използвано при религиозни ритуали. То е изключителен пример за високо ниво на златарското изкуство в Древна Тракия.
От 18 юли до края на август, жители и гости на морската община ще могат да разгледат ценното съкровище.
Общински исторически музей работи без почивен ден от 9:00 до 18 часа.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Регионални новини:
Интересни данни от НСИ за Бургаско
09:19 / 14.08.2025
Голям горски пожар застрашава три населени места край язовир "Кър...
08:35 / 14.08.2025
Бил ли е пиян или дрогиран шофьорът, причинил катастрофата край А...
16:34 / 13.08.2025
Покрив на къща се срути при пожар в Камено
16:20 / 13.08.2025
Закопчаха двама поморийци с дрога
11:19 / 13.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Проф. Рачев каза кога ще са първите валежи след горещините
08:37 / 12.08.2025
От утре затварят тази бургаска улица за три месеца
14:49 / 12.08.2025
Първи подробности за катастрофата на кръговото на Ахелой!
09:50 / 13.08.2025
НАП разчита на сигнали от граждани, за да хване ремонтите "на черно"
20:25 / 12.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета