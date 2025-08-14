Панагюрското златно съкровище пристигна в Царево

© Една от най-величествените реликви на тракийското изкуство вече е в Царево.



Копието пристига от Националния исторически музей и жителите и гостите на общината ще могат да го видят до края на месец август.



То ще бъде съхранявано в трезор под строга охрана.



Панагюрското съкровище е едно от най-знаменитите открития на тракийската култура. То е намерено през 1949 г. край град Панагюрище, България.



Съкровището датира от IV–III век пр.н.е. и се състои от 9 златни съда.



Съдовете са изработени от чисто злато и включват ритони (съдове за вино), амфора и фиала (чаша за възлияния), украсени с изображения на тракийски и гръцки митологични сцени.



Съкровището вероятно е принадлежало на тракийски владетел и е използвано при религиозни ритуали. То е изключителен пример за високо ниво на златарското изкуство в Древна Тракия.



От 18 юли до края на август, жители и гости на морската община ще могат да разгледат ценното съкровище.



Общински исторически музей работи без почивен ден от 9:00 до 18 часа.



