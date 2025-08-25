Пенсионер блъсна 5-годишно момченце в Китен

© Вчера около 13:30 ч. на ул. "Нептун" в Китен мотоциклет "Пиаджо", с бургаска регистрация, управялван от 72-годишен мъж от Китен, блъска пресичащо пътното платно 5-годишно момченце от София, съобщиха от полицията.



Инцидентът е настъпил поради движение с несъобразена скорост.



Малчуганът е с охлузни рани на гърба и левия крак. Прегледан е в болница и е освободен за домашно лечение.