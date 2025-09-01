Пенсионер на мотопед се преби в Китен

© В петък около 09:50 ч. на кръстовището на улиците "Здравец“ и "Първи май“ в Китен мотопед, с бургаска регистрация, управляван от 83-годишен от Китен не е спрял на пътен знак "СТОП“ и се е сблъскал странично с движещия се по път с предимство лек автомобил "Мерцедес“ – електромобил, управляван от 55-годишен мъж от Варна.



Водачът на мотопеда е получил фрактура на лявата подбедрица. Той е настанен за лечение в отделение "Ортопедия“ на болница "Бургасмед“.