Пореден инцидент с тротинетка в Бургаско, този път пострада 86-годишен мъж.Случаят е от вчера и се разиграва в Айтос.Друг мъж - 68-годишен айтозлия, не спира на знак "Стоп" и отнемайки предимството блъска странично тротинетката, управлявана от по-възрастния мъж,Пострадалият е с охлузно-контузни рани по главата, без опасност за живота, като е настанен за наблюдение в болница.