Пенсионери на триколка – очаквано лоша комбинация

© Двама души - мъж на 68 години и жена на 63, пострадаха при инцидент с триколка в Средец, съобщиха от полицията.



Вчера сутринта в района на градския парк на Средец поради загуба на контрол мъжът самостоятелно катастрофира.



От ПТП пътничката е с комоцио, като е оставена за наблюдение в отделение "Неврохирургия" на УМБАЛ - Бургас.