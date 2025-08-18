Пешеходци пострадаха при инцидент в Поморие

© Burgas24.bg В събота около 18:30 ч. на пешеходна пътека на поморийската улица "Княз Борис I“ товарен автомобил "Форд Транзит“, управляван от 50-годишен мъж от село Врачеш, е отнел предимството и е блъснал със странично дясно огледало на автомобила пресичащите пътното платно двама 23-годишни пешеходци – мъж и жена от Варна.



И двамата са прегледани и освободени без травми.



