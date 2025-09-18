Пиян германец катастрофира в Свети Влас

© Снощи около 23:15 ч. на ул. "Юг“ в Свети Влас самостоятелно е катастрофирал лек автомобил "Мерцедес ML 250“, с бургаска регистрация, управляван от немски гражданин. Дошлите на място полицейски служители констатирали, че шофира след употреба на алкохол с концентрация от 2,05 промила.



Шофьорът е отказал да даде кръвна проба за химичен анализ. Задържан е за срок до 24 часа, а автомобилът му е иззет. По случая е образувано бързо производство.