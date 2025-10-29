54-годишен ямболия - неправоспособен водач, който не притежава шофьорска книжка, е хванат от созополските полицаи зад волана след употреба на алкохол с концентрация 1,76 промила. Униформените са спрели за проверка снощи около 00:50 ч. в Черноморец тежкотоварен автомобил "Форд Транзит“, управляван от мъжа.Водачът е задържан за срок до 24 часа. По случая е образувано бързо производство.