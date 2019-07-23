Ïèÿí è áåç êíèæêà êàòàñòðîôèðà êðàé Âèíàðñêî, çàêîï÷àõà ãî

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Àâòîð: Èâàí Ñîòèðîâ 10:12 / 23.07.2019Êîìåíòàðè (1)561
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Â÷åðà îêîëî 13.40 ÷àñà íà îêîëî 500 ì ïðåäè ñåëî Âèíàðñêî, ñëóæèòåëè îò Ðàéîííî óïðàâëåíèå – Êàìåíî óñòàíîâèëè ñàìîñòîÿòåëíî êàòàñòðîôèðàë ìèêðîáóñ "Ôîðä Òðàíçèò", ñ áóðãàñêà ðåãèñòðàöèÿ, óïðàâëÿâàí îò 33-ãîäèøåí ìúæ îò Âèíàðñêî. Ñúùèÿò å òåñòâàí ñ äðåãåð çà óïîòðåáà íà àëêîõîë, êàòî àïàðàòúò îò÷åë êîíöåíòðàöèÿ íà àëêîõîë â èçäèøàíèÿ âúçäóõ- 2.30 ïðîìèëà.

Êîíñòàòèðàíî å, ÷å âîäà÷úò íà ìèêðîáóñà å íåïðàâîñïîñîáåí. Çàäúðæàí å çà ñðîê îò 24 ÷àñà. Ïî ñëó÷àÿ å îáðàçóâàíî áúðçî ïîëèöåéñêî ïðîèçâîäñòâî.








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Ìèêðîáóñ îòíåñå ìîòîöèêëåòèñò íà ïúòÿ Áóðãàñ – Êàðíîáàò
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Èçêëþ÷èòåëíî ðÿäêî ðàñòåíèå öúôíà â Ñòðàíäæà
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Øîôüîð, îïèòàë äà ïîäêóïè àéòîñêè ïîëèöàè, ñå èçïðàâÿ ïðåä ñúäà
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12:33 / 21.07.2019
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