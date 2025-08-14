ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Пиян и дрогиран шофьор натъпка 28 мигранти в микробус край Бродилово
Установено е, че водачът, 40-годишен мъж от Тетевен, е с 1,56 промила алкохол и положителна проба за кокаин и амфетамин. Той също е задържан от граничните полицаи.
Образувани са бързи производства в ГПУ-Царево, уведомена е районната прокуратура. Мигрантите са осъдени от районния съд за незаконно преминаване на границата. Наложени са им принудителни административни мерки за първоначално настаняване в СДВНЧ – Любимец и след това – отвеждане до границата.
С постановление на наблюдаващия прокурор шофьорът е привлечен като обвиняем и е с постоянна мярка задържане под стража.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 26
|предишна страница [ 1/5 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Регионални новини:
Панагюрското златно съкровище пристигна в Царево
09:40 / 14.08.2025
Интересни данни от НСИ за Бургаско
09:19 / 14.08.2025
Голям горски пожар застрашава три населени места край язовир "Кър...
08:35 / 14.08.2025
Бил ли е пиян или дрогиран шофьорът, причинил катастрофата край А...
16:34 / 13.08.2025
Покрив на къща се срути при пожар в Камено
16:20 / 13.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Проф. Рачев каза кога ще са първите валежи след горещините
08:37 / 12.08.2025
От утре затварят тази бургаска улица за три месеца
14:49 / 12.08.2025
Първи подробности за катастрофата на кръговото на Ахелой!
09:50 / 13.08.2025
НАП разчита на сигнали от граждани, за да хване ремонтите "на черно"
20:25 / 12.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета