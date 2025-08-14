Пиян и дрогиран шофьор натъпка 28 мигранти в микробус край Бродилово

© На 11 август в ГПУ- Царево е получена информация, че близо до село Бродилово в микробус са се качили голяма група мигранти. Към 19.50 часа граничните полицаи и колегите им от районното полицейско управление спрели микробуса на пътя за Бургас. В товарното помещение те открили 28 незаконни мигранти без документи, мъже. По-късно е установено, че 26 са от Афганистан, 2 – от Пакистан. Те са задържани в ГПУ – Царево.



Установено е, че водачът, 40-годишен мъж от Тетевен, е с 1,56 промила алкохол и положителна проба за кокаин и амфетамин. Той също е задържан от граничните полицаи.



Образувани са бързи производства в ГПУ-Царево, уведомена е районната прокуратура. Мигрантите са осъдени от районния съд за незаконно преминаване на границата. Наложени са им принудителни административни мерки за първоначално настаняване в СДВНЧ – Любимец и след това – отвеждане до границата.



С постановление на наблюдаващия прокурор шофьорът е привлечен като обвиняем и е с постоянна мярка задържане под стража.