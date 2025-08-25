Пиян предизвика катастрофа на пътя Медово – Бата и попадна в болница

© Burgas24.bg В събота около 06:40 ч. на пътя Медово – Бата, лек автомобил "БМВ“, управляван от 32-годишен мъж от Страцин, поради движение с несъобразена с конкретните пътни условия скорост и употребата на алкохол от страна на водача на беемвето (1,07 промила), застига и блъска в задната част извършващия ляв завой лек автомобил "Мерцедес“, управляван от 67-годишен бургазлия. От сблъсъка двата автомобила напускат пътното платно вляво по посока на движението.



Водачът на лекия автомобил "БМВ“ е получил фрактура на стъпалото на десния крак. Той е настанен за лечение в болница "Сърце и мозък“ - Бургас.