Пиян шофьор предизвика инцидент в поморийско село

В четвъртък около 22:10 ч. в поморийското село Горица служители от Районно управление – Поморие, обслужващи пътен инцидент с материални щети, установили че водачът на лек автомобил "Мерцедес", с бургаска регистрация – 28-годишен айтозлия, шофира след употреба на алкохол с концентрация от 1.92 промила.



Водачът отказал да дава кръв за химичен анализ. Задържан е за срок до 24 часа. По случая е образувано бързо производство.