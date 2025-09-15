Новини
Пиян шофьор предизвика инцидент в поморийско село
Автор: Иван Сотиров 10:01Коментари (0)140
© Burgas24.bg
В четвъртък около 22:10 ч. в поморийското село Горица служители от Районно управление – Поморие, обслужващи пътен инцидент с материални щети, установили че водачът на лек автомобил "Мерцедес“, с бургаска регистрация – 28-годишен айтозлия, шофира след употреба на алкохол с концентрация от 1.92 промила.

Водачът отказал да дава кръв за химичен анализ. Задържан е за срок до 24 часа. По случая е образувано бързо производство.








Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Статистика: