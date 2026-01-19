Пиян шофьор катастрофира в руенското село Череша. От ОДМВР – Бургас съобщиха за, че инцидентът е станал в петък около 16:30 ч.Служителите от Районно управление – Руен, обслужващи катастрофата с обърнатия по таван лек автомобил "Опел Астра“, управляван от 46-годишен мъж от селото, установили, че той е шофирал след употреба на алкохол с концентрация 2,31 промила.Причината за инцидента е движение с несъобразена скорост, блъскане в крайпътна ограда и употреба на алкохол от страна на водача.Мъжът е задържан за срок до 24 часа. По случая е образувано бързо производство.