Пиян шофьор заби колата в стълб в Свети Влас
Украинецът е тестван за употреба на алкохол, като дрегерът е отчел 2,51 промила.
Водачът е задържан за срок до 24 часа, а автомобилът е иззет. По случая е образувано бързо производство.
