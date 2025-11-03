В събота, около 22:10 ч., в Свети Влас - срещу к-с "Райска градина“ в посока "Елените“, поради движение с несъобразена скорост при навлизане в десен завой и загуба на контрол, самостоятелно катастрофира, блъскайки се в метален стълб на уличното осветление, лек автомобил "Форд“, управляван от 38-годишен украински гражданин. Водачът не е получил сериозни наранявания. Нанесени са материални щети по металния стълб за уличното осветление.Украинецът е тестван за употреба на алкохол, като дрегерът е отчел 2,51 промила.Водачът е задържан за срок до 24 часа, а автомобилът е иззет. По случая е образувано бързо производство.