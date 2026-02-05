Пиян софиянец заловен зад волана между Приморско и Созопол
Полицаите установили, че същия шофира след употреба на алкохол с концентрация 1,34 промила.
Шофьорът е задържан за срок до 24 часа. По случая е образувано бързо производство.
