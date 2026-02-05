Сподели close
Вчера около 09:00 ч. на пътя Приморско - Созопол служители от Районно управление - Приморско спрели за проверка товарен автомобил "Мерцедес“, управляван от 43-годишен софиянец.

Полицаите установили, че същия шофира след употреба на алкохол с концентрация 1,34 промила.

Шофьорът е задържан за срок до 24 часа. По случая е образувано бързо производство.