Вчера около 09:00 ч. на пътя Приморско - Созопол служители от Районно управление - Приморско спрели за проверка товарен автомобил "Мерцедес“, управляван от 43-годишен софиянец.Полицаите установили, че същия шофира след употреба на алкохол с концентрация 1,34 промила.Шофьорът е задържан за срок до 24 часа. По случая е образувано бързо производство.