Пиян украинец с челен сблъсък с кола и автобус

© Burgas24.bg Илюстрация Вчера около 20:35 ч. на главната алея в Слънчев бряг срещу к-с "Браво-1“ "Пежо 107“, управляван от украински гражданин, движейки се към Свети Влас навлиза в насрещната пътна лента и блъска челно движещ се там друг лек автомобил и паркиран автобус.



Водачът на пежото е тестван за употреба на алкохол. Дрегерът е отчел 2,82 промила. Отказал е да даде кръвна проба за химичен анализ и е задържан за срок до 24 часа.



По случая е образувано бързо производство.