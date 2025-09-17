ЗАРЕЖДАНЕ...
|Пиян украинец влетя с "Ауди" в детска площадка в Несебър
Униформените установили, че автомобилът - "Ауди А7“, е управляван от 38-годишен украински гражданин с предоставена временна закрила. Колата е шофирана след употреба на алкохол с концентрация от 2,82 промила.
Украинецът е задържан за срок до 24 часа, а автомобилът му е иззет.
Aнонимен
преди 3 ч. и 30 мин.
0
