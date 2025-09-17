Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Пиян украинец влетя с "Ауди" в детска площадка в Несебър
Автор: Иван Сотиров 09:16Коментари (1)506
©
Илюстрация
Тази нощ около 01:00 ч. в Районно управление - Несебър е получено съобщение, че автомобил с украинска регистрация е навлязъл в детска площадка в несебърския комплекс "Съни Форт“.

Униформените установили, че автомобилът - "Ауди А7“, е управляван от 38-годишен украински гражданин с предоставена временна закрила. Колата е шофирана след употреба на алкохол с концентрация от 2,82 промила.

Украинецът е задържан за срок до 24 часа, а автомобилът му е иззет.








Зареждане! Моля, изчакайте ...
Aнонимен
преди 3 ч. и 30 мин.
0
 
 
В затвора няма да влезе , връщайте го в Украйна . Дезертьор мръсен .
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
Още новини от Регионални новини:
Венцеслав Ценов е новият заместник-кмет на Община Камено
11:05 / 17.09.2025
Млад мъж е в критично състояние след катастрофа с мотор в Руенско...
09:36 / 17.09.2025
Марти, който бе пометен от АТВ в Слънчев бряг, е изведен от реани...
17:20 / 16.09.2025
Деултум става център на бранд "Средец"
16:22 / 16.09.2025
Рекорден брой първокласници в Община Несебър
13:02 / 15.09.2025
Пиян шофьор предизвика инцидент в поморийско село
10:01 / 15.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Мария Илиева стигнала 100 кг
13:02 / 15.09.2025
Служителите на летището в Бургас излизат на протест
09:46 / 16.09.2025
Нови правила за всички, които приготвят домашна ракия и вино
10:26 / 16.09.2025
Кметът на Бургас откри нов корпус и учебната година в кв. "Победа"
10:50 / 15.09.2025
Марти, който бе пометен от АТВ в Слънчев бряг, е изведен от реанимация
17:20 / 16.09.2025
Ето къде няма да има вода днес в Бургас
09:19 / 16.09.2025
Ето защо щракнаха белезниците на бургазлия на паркинга на "Кауфланд" в "Меден рудник"
10:04 / 16.09.2025
Актуални теми
Туризъм
Водна криза
Зима 2025/2026 г.
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
51-ото Народно събрание
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Бургас и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@burgas24.bg

За реклама:
Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Бургазлии във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: