Пиян украинец влетя с "Ауди" в детска площадка в Несебър

© Илюстрация Тази нощ около 01:00 ч. в Районно управление - Несебър е получено съобщение, че автомобил с украинска регистрация е навлязъл в детска площадка в несебърския комплекс "Съни Форт“.



Униформените установили, че автомобилът - "Ауди А7“, е управляван от 38-годишен украински гражданин с предоставена временна закрила. Колата е шофирана след употреба на алкохол с концентрация от 2,82 промила.



Украинецът е задържан за срок до 24 часа, а автомобилът му е иззет.