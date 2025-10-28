Много пияна шофьорка закопчаха полицаи от Средец. Вчера около 13:35 ч. на кръстовището на улиците "Гочо Кънев“ и "Георги Кирков“ в града е станал пътен инцидент с материални щети. Извършена е проверка на "Ауди Q 7“, управляван от 44-годишната жена от Средец.Тестът на шофьорката показал, че е седнала зад волана след употреба на алкохол с концентрация от 2.40 промила.Водачката е задържана за срок до 24 часа. По случая е образувано бързо производство.