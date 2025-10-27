Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
В петък около 13:40 ч. на созополската улица "Яни Попов“ лек автомобил, управляван от 37-годишна созополчанка, е допуснал пътен инцидент с материални щети, след което напуснал местопроизшествието.

Автомобилът е спрян със звуков и светлинен сигнал пред на ул. "Одеса“. Тестът й показал, че шофира след употреба на алкохол с концентрация - 2.65 промила.

Жената е отказала да даде кръвна проба за химичен анализ. Задържана е със заповед за полицейско задържане за срок до 24 часа. По случая е образувано бързо производство.