В петък около 13:40 ч. на созополската улица "Яни Попов“ лек автомобил, управляван от 37-годишна созополчанка, е допуснал пътен инцидент с материални щети, след което напуснал местопроизшествието.Автомобилът е спрян със звуков и светлинен сигнал пред на ул. "Одеса“. Тестът й показал, че шофира след употреба на алкохол с концентрация - 2.65 промила.Жената е отказала да даде кръвна проба за химичен анализ. Задържана е със заповед за полицейско задържане за срок до 24 часа. По случая е образувано бързо производство.