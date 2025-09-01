ЗАРЕЖДАНЕ...
|Пияни украинци опитаха да нахлуят в хотел в Слънчев бряг, единият свърши в болница
Около 02:00 ч. в събота в РПУ - Несебър е получено съобщение за инцидент в района на хотел "Персани". Двама украинци с временни закрили (29-годишен мъж и 25-годишна жена), след употреба на алкохол опитали да влязат в хотела, без да са негови гости.
След направена забележка от страна на 58-годишен несебърлия, работещ като охранител към хотела, украинецът го нападнал. При самозащита несебърлията нанесъл порезни рани с нож по дланите и лявата предмишница на агресивния мъж, който след това е откаран до УМБАЛ – Бургас за преглед.
Охранителят е задържан за срок до 24 часа.
По случая е образувано досъдебно производство.
