Пияни украинци опитаха да нахлуят в хотел в Слънчев бряг, единият свърши в болница
Автор: Николай Парашкевов 10:19Коментари (0)0
©
Пореден летен екшън се разигра в Слънчев бряг, съобщиха от полицията.

Около 02:00 ч. в събота в РПУ - Несебър е получено съобщение за инцидент в района на хотел "Персани". Двама украинци с временни закрили (29-годишен мъж и 25-годишна жена), след употреба на алкохол опитали да влязат в хотела, без да са негови гости.

След направена забележка от страна на 58-годишен несебърлия, работещ като охранител към хотела, украинецът го нападнал. При самозащита несебърлията нанесъл порезни рани с нож по дланите и лявата предмишница на агресивния мъж, който след това е откаран до УМБАЛ – Бургас за преглед.

Охранителят е задържан за срок до 24 часа.

По случая е образувано досъдебно производство.








