Пловдивски художници с изложба "Созопол на един дъх"
Автор: Екип Burgas24.bg 13:37
виж галерията
Изложба "Созопол на един дъх" ще представят професионални художници, завършили Националната художествена гимназия "Цанко Лавренов" в Пловдив. В нея те ще представят творби, сътворени по време на художествен пленер, проведен през лятото.

Боряна Хаджиминчева, Ваня Попова, Георги Калев, Деница Факелова, Димитър Петрин, Златка Шеткова, Златена Михайлова, Йордан Йорданов, Калин Върбанов, Ники Кермов, Мариета Еленкова, Мина Георгиева-Сиракова, Михаил Орлов, които са приятели и съученици се събират в Созопол, за да съпреживеят отново след 35 години ежегодните есенни практики, провеждани в красивия черноморски град.

"Емоцията от завръщането в Созопол е уловена в картини и документален филм. Изложбата и носи енергията на спонтанност, приятелство и творческо вдъхновение. То трепти във въздуха на Созопол и се слива с него", казва Златка Шеткова, която е сред инициаторите за провеждане на пленера. Той е реализиран с подкрепата на община Созопол и читалище "Отец Паисий – 1896".

Изложбата "Созопол на един дъх" ще бъде открита 20.09.2025 г. в 18 часа в Амфитеатъра в Созопол.








