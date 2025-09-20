ЗАРЕЖДАНЕ...
|Пловдивски художници с изложба "Созопол на един дъх"
Боряна Хаджиминчева, Ваня Попова, Георги Калев, Деница Факелова, Димитър Петрин, Златка Шеткова, Златена Михайлова, Йордан Йорданов, Калин Върбанов, Ники Кермов, Мариета Еленкова, Мина Георгиева-Сиракова, Михаил Орлов, които са приятели и съученици се събират в Созопол, за да съпреживеят отново след 35 години ежегодните есенни практики, провеждани в красивия черноморски град.
"Емоцията от завръщането в Созопол е уловена в картини и документален филм. Изложбата и носи енергията на спонтанност, приятелство и творческо вдъхновение. То трепти във въздуха на Созопол и се слива с него", казва Златка Шеткова, която е сред инициаторите за провеждане на пленера. Той е реализиран с подкрепата на община Созопол и читалище "Отец Паисий – 1896".
Изложбата "Созопол на един дъх" ще бъде открита 20.09.2025 г. в 18 часа в Амфитеатъра в Созопол.
