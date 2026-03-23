Побой в Бургаско завърши със смърт: Виновникът остава зад решетките
65-годишният мъж в починал на 17 януари 2026 година, а телесната повреда е причинена на 03.01.2026 година в карнобатското село Детелина. Престъплението е квалифицирано по чл.124, ал1, предл.2, вр.чл.129, ал.1 и 2 от НК.
По време на разследването е установено, че на посочените дата и място обвиняемият е нанесъл множество удари с ръце и крака в облата на гръдния кош на пострадалия. Така са настъпили телесните увреждания, които са довели до смъртта на пострадалия.
Е.М. е установен и привлечен към наказателна отговорност на 19.03.2026 година в резултат на отличните действия на полицейските служители, работили по случая, в сътрудничество с прокуратурата.
Определението на Окръжен съд-Бургас подлежи на обжалване пред Апелативния съд в града.
Община Шабла за намерените мъртви птици на Северното Черноморие: ...
12:22 / 21.03.2026
Откриха мъртви 9 делфина и 300 птици в района на Северното Черном...
11:03 / 21.03.2026
Съвсем скоро ще бъде готов басейнът в ж.к. "Черно море" на Несебъ...
11:27 / 20.03.2026
Протестиращи искат ремонт на осеяния с дупки път Бургас -Каблешко...
14:37 / 15.03.2026
Голям интерес към домашния социален патронаж в Несебър
17:12 / 13.03.2026
Планиран е основен ремонт на пътя Карнобат – Шумен
16:01 / 13.03.2026
