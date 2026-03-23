По искане на Окръжна прокуратура-Бургас бе наложена мярка за неотклонение "задържане под стража“ по отношение на Е.М. Той е обвинен, че по непредпазливост е причинил смъртта на 65-годишен мъж, настъпила, след като Е.М. му нанесъл умишлено средна телесна повреда.65-годишният мъж в починал на 17 януари 2026 година, а телесната повреда е причинена на 03.01.2026 година в карнобатското село Детелина. Престъплението е квалифицирано по чл.124, ал1, предл.2, вр.чл.129, ал.1 и 2 от НК.По време на разследването е установено, че на посочените дата и място обвиняемият е нанесъл множество удари с ръце и крака в облата на гръдния кош на пострадалия. Така са настъпили телесните увреждания, които са довели до смъртта на пострадалия.Е.М. е установен и привлечен към наказателна отговорност на 19.03.2026 година в резултат на отличните действия на полицейските служители, работили по случая, в сътрудничество с прокуратурата.Определението на Окръжен съд-Бургас подлежи на обжалване пред Апелативния съд в града.