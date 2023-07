Почина сценаристът на "Полет над кукувиче гнездо" и "Усещане за жена" Бо Голдман

© Почина Робърт (Бо) Голдман, един от най-големите американски сценаристи, носител на награди "Оскар“ за работата си по " Полет над кукувиче гнездо“, "Мелвин и Хауърд“ и "Усещане за жена", съобщи Hollywood Reporter.



Голдман e починал на 25 юли в Хелендейл, Калифорния на 90 годишна възраст. За смъртта му е съобщил неговият зет Тод Фийлд пред The ​​New York Times.



Първият сценарий на Голдман е Shoot the Moon (1982), режисиран от Алън Паркър, с участието на Даян Кийтън и Албърт Фини в сурова, сериозна комична драма за разпадащ се брак.



Той също е съавтор на режисираната от Марк Райдъл рок драма The Rose (1979), с участието на Бет Мидлър и с номинирана за "Оскар“ , както и на "Усещане за жена" на Мартин Брест (1992), който му донася третата номинация за "Оскар“ (на Ал Пачино награда "Оскар“ за Главна мъжка роля).



През 1998 г. Гилдията на писателите на Америка го удостоява със награда за постижения в кариерата, а Vulture през 2017 г. го постави на 28-мо място в списъка си на най-добрите сценаристи на всички времена.



"Ако има поредица от мисли, които преминават през моята работа“, е заявил той пред The ​​Washington Post през 1982 г., "това е копнеж, копнеж да направя хората реални и да уловя живота им на екрана. Мисля, че няма нищо по-пълноценно на света от това да видиш своя възглед за живота, реализиран в изкуството. За мен филмът е нещо уникално, има особено качество за пресъздаване на живот. Намирам живота за толкова прекрасен, че да се опиташ да го уловиш в изкуство е като да се опиташ да уловиш звездната светлина".