Пешеходните пътеки, стоп линиите и другите елементи на хоризонталната пътна маркировка в Поморие ще бъдат освежени преди началото на летния сезон, съобщиха от Община Поморие за Burgas24.bg.

За повишаване на пътната безопасност днес редом с маркировката поетапно започва и ремонт на основните транспортни трасета – ул. "Княз Борис I“, ул. "Солна“, ул. "Проф. П. Стоянов“, ул. "П. Яворов“ и ул. "Крайбрежна“. След главните градски артерии, екипите ще работят и в по-малките улици с компрометирана пътна настилка.

От Община Поморие призовават шофьорите да проявят разбиране, ограничавайки скоростта и съдействайки за освежаването на маркировката.