Мащабен проект за подмяна на уличното осветление ще се реализира на територията на Община Руен, показа проверка наРемонтните дейности ще обхванат цели 39 населени места - Билка, Вишна, Вресово, Добра поляна, Добромир, Дропла, Дъскотна, Заимчево, Зайчар, Каменяк, Каравельово, Листец, Люляково, Мрежичко, Планиница, Подгорец, Преображенци, Припек, Просеник, Разбойна, Речица, Рожден, Рудина, Руен, Рупча, Ръжица, Сини рид, Скалак, Снежа, Снягово, Соколец, Средна махала, Струя, Топчийско, Трънак, Череша, Шиварово, Ябълчево и Ясеново.Обществената поръчка е на стойност 690 хил. евро като средствата са осигурени от Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ).В споменатите населени места ще се демонтират близо 5400 стари осветителни тела и 75 броя табла за улично осветление.Ще се доставят и монтират 5335 нови осветителни тела (30W), 63 броя лампи (39W), както и 5 43W фотоволтаични осветителя. Проектът ще осигури и 74 табла за улично осветление.По-високият клас от 39W осветителни тела ще бъдат монтирани в района на главен път Е208 през Билка, Добромир и Дъскотна.Очакванията са за намаляване на годишните разходи за електоренергия, както и различни социални ползи - по-добра възможност за придвижване пеш или с велосипед или намаляване на уличната престъпност.Чрез проекта ще бъде изградена и система за автоматизация, управление и мониторинг на уличното осветление.