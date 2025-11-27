На днешното заседание на Общински съвет – Царево бяха разгледани и приети няколко ключови предложения, внесени от кмета на общината Марин Киров, свързани със социалната политика, образованието и културното развитие на общината. Едно от тях касаеше приемането на правила за условията и реда за отпускане на стипендии на обучаващи се в системата на здравеопазването, с цел насърчаване и подпомагане на бъдещи специалисти, които да реализират професионалната си дейност на територията на община Царево.Съветниците разгледаха и приеха и предложението за създаване на Обществен съвет за управление на даренията, предназначени за подпомагане на населението, пострадало при наводнението, като чрез този механизъм се цели гарантиране на прозрачност и ефективност при разпределянето на средствата.В хода на заседанието беше прието и предложението за даване на съгласие за отпускане на социална помощ на лица и семейства в кризисни ситуации, съгласно Методиката за разпределяне на средствата по фонд "Социална закрила“ и във връзка с обявеното бедствено положение на територията на общината.Също така Общинският съвет прие предложенията за Годишните програми за развитие на читалищната дейност за 2026 година на петте читалища на територията на община Царево, насочени към устойчиво развитие на културния живот и подкрепа на традициите и съвременните форми на обществено-културна дейност.