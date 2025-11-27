Подпомагане на лекари и други специалисти одобри Общински съвет Царево
©
Съветниците разгледаха и приеха и предложението за създаване на Обществен съвет за управление на даренията, предназначени за подпомагане на населението, пострадало при наводнението, като чрез този механизъм се цели гарантиране на прозрачност и ефективност при разпределянето на средствата.
В хода на заседанието беше прието и предложението за даване на съгласие за отпускане на социална помощ на лица и семейства в кризисни ситуации, съгласно Методиката за разпределяне на средствата по фонд "Социална закрила“ и във връзка с обявеното бедствено положение на територията на общината.
Също така Общинският съвет прие предложенията за Годишните програми за развитие на читалищната дейност за 2026 година на петте читалища на територията на община Царево, насочени към устойчиво развитие на културния живот и подкрепа на традициите и съвременните форми на обществено-културна дейност.
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Какво видяха в небето жителите на Синеморец?
14:46 / 25.11.2025
В Карнобат е монтирана първата соларна пейка
10:58 / 23.11.2025
Сериозен проблем в Созопол
09:37 / 23.11.2025
Автобус се запали на пътя Бургас- Айтос
22:01 / 20.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.