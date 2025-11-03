Поискаха оставка на кмета на Поморие
Според организацията "кметът се опитва да се противопоставя на Конституцията на Република България и на Европейската директива за свобода на изразяване, като с това погазва задълженията си от Българското законодателство. Опитът протестът да бъде изместен под терасите на хората и да не бъде на площада до общината, е явен опит за създаване на конфликти, с част от местното население“.
Според от "Ние не мълчим“ поведението на поморийския градоначалник представлява сериозна подигравка с гражданите и техните права, и ние категорично няма да позволим подобни действия да останат без отговор.
В писмо от днес се настоява за оставката на Алексиев. Ето какво гласи то:
Във връзка с настъпилите събития в Община Поморие и поведението на кмета Иван Алексиев, ние изразяваме своето категорично несъгласие с начина, по който се осъществява управлението на общината и координацията на областно ниво.
През последните месеци станахме свидетели на едно възмутително поведение, на самозабравил се държавен чиновник ,както и на безпричинно саботиране на организирани граждански протести и липса на подкрепа за обществените инициативи в защита на интересите на жителите. Тези действия противоречат на принципите на прозрачност, диалог и демократичност, които следва да ръководят всеки представител на местната власт.
Освен това, днес беше съкратено работното време на общинската администрация, без обективна необходимост, което доведе до затруднения в обслужването на гражданите и подкопава доверието в институциите.
Очакваме компетентният орган да предприеме съответните действия и да осигури назначаването на лице, което ще работи в интерес на гражданите и в дух на откритост, и отговорност.
