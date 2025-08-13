Покрив на къща се срути при пожар в Камено

© Burgas24.bg Вчера около 05:45 ч. при обход на Камено служители от Районно управление - Камено забелязали горящ покрив на масивна къща, разположена на ул. "Цар Асен“ № 19. При направен опит от страна на служителите за установяване на хора в имота, покривът на къщата паднал.



Огънят е потушен от екипи на РСПБЗН – Камено. Установено е, че от няколко месеца имота е необитаван. Причините за пожара, както и стойността на нанесените щети, са в процес на изясняване. По случая е образувано досъдебно производство.