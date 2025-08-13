ЗАРЕЖДАНЕ...
|Покрив на къща се срути при пожар в Камено
Огънят е потушен от екипи на РСПБЗН – Камено. Установено е, че от няколко месеца имота е необитаван. Причините за пожара, както и стойността на нанесените щети, са в процес на изясняване. По случая е образувано досъдебно производство.
