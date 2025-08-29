Полицаи нахлуха в апартамент в Созопол, изведоха двама с белезници

© Вчера около 09:00 ч. служители от Районно управление – Созопол извършили проверка в частен апартамент, разположен на ул. "Цар Асен Велики“, обитаван от двама мъже - на 25 и 27 години. Полицаите намерили и иззел бучка с неправилна форма от бяло прахообразно вещество – кокаин, с тегло около 14 г и чиния с остатъци от същия наркотик, с тегло около 1 г.



Двамата са задържани за срок до 24 часа. По случая е образувано бързо производство.