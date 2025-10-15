Вчера около 14:30 ч. служители от отдел "Криминална полиция“ при ОДМВР – Бургас и Районно управление - Поморие извършили проверка в частен дом в Ахелой, обитаван от 22-годишен криминално проявен местен жител. Полицаите намерили и иззели съцветия суха зелена тревна маса – марихуана, с общо тегло 20 грама.Мъжът е задържан със заповед за задържане за срок до 24 часа. По случая е образувано бързо производство.