Прасенце с тегло около 40 кг и на стойност около 200 евро е откраднато за времето между 8 и 9 февруари от селскостопанска постройка в Айтос, собственост на 45-годишен мъж от село Лясково.Полицаи от Районно управление – Айтос разкрили, че извършителят е 18-годишен айтозлия. Той е направил пълни самопризнания и е върнал откраднатото животно. Работата по случая продължава.