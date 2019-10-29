Полицаи от Камено хванаха много пиян шофьор

© Burgas24.bg На 27 октомври по пътя с. Тръстиково - с. Полски извор, служители от Районно управление - Камено спрели за проверка лек автомобил «Мицубиши», с бургаска регистрация, управляван от 35-годишен мъж от с. Полски извор, като констатирали, че същия шофира след употреба на алкохол с концентрация - 2,24 промила.



Мъжът е задържан за срок от 24 часа. По случая е образувано бързо полицейско производство.