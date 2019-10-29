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|Полицаи от Камено хванаха много пиян шофьор
Мъжът е задържан за срок от 24 часа. По случая е образувано бързо полицейско производство.
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