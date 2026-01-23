Снощи малко след полунощ на несебърската улица "Иван Вазов“ пред хотел "Сол Несебър“ служители от Районно управление – Несебър извършили проверка на товарен автомобил "Хюндай Санта Фе“, управляван от 57-годишен мъж от Каблешково. Полицаите установили, че шофира след употреба на алкохол с концентрация 1,08 промила.Докато служителите оформяли документацията на водача, той след като са свалени регистрационните табели на автомобила, се качва в хюндая и потегля в посока Стария Несебър. В района до хотел "Котва“ автомобилът е спрян принудително. Шофьорът е задържан за срок до 24 часа.По случая е образувано бързо производство.