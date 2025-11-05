Домашна лаборатория за производство на метамфетамин разбиха полицаите в Поморие, научиДо там се е стигнало след като първоначално униформените извършили проверка на 32-годишна криминално проявена жена от града. Служителите на реда открили в нея общо 10 грама от синтетичния наркотик, разпределен в 15 дози.След това е претърсен и апартаментът на жената, в който са открити съдове с различна вместимост, съдържащи бяло кристалообразно вещество, с общо тегло 50 грама, което при направения тест отново реагирало на метамфетамин.В жилището на задържаната са открити още малки количества амфетамин и марихуана.Поморийката е задържана за срок от 24 часа.По случая е образувано бързо производство.