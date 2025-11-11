Служители от Районно управление – Поморие извършили претърсване в частно жилище, разположено на поморийската улица "Булаир“, обитавано от 20-годишен помориец. Полицаите намерили и иззели суха зелена тревна маса с общо тегло около 10 грама.Помориецът е задържан за срок до 24 часа. По случая е образувано бързо производство.