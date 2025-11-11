Полицаи закопчаха помориец, ето защо
©
Помориецът е задържан за срок до 24 часа. По случая е образувано бързо производство.
Още от категорията
/
Блъснаха жена в Поляново
04.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Заловиха пияна шофьорка в Бургаско
17:23 / 10.11.2025
Шофьор заби колата си в дърво в Бургаско
09:48 / 10.11.2025
Наскоро взел книжка блъсна пиян пешеходец в Сунгурларе
09:19 / 10.11.2025
Какъв бе туристическият сезон в Бургаско?
17:10 / 07.11.2025
Няколко души в Бургаско хванати с дрога
17:01 / 06.11.2025
Ново убийство! Жена беше пребита до смърт
15:51 / 06.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.