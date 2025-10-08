Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Полицейската охрана на "Елените" ще продължи и през тази нощ
Автор: Николай Парашкевов 13:30Коментари (0)1
©
Полицейската охрана на "Елените" ще продължи и през тази нощ, обяви директорът на ОДВМР - Бургас старши комисар Владимир Маринов, предаде репортер на "Фокус".

"Сградите, които се намират на територията на "Елените" ще продължават да бъдат денонощно охранявани. В момента се допускат хора, но до 17:00 ч. След това достъпът ще бъде ограничен абсолютно за всички до 08:30 ч. утре", поясни той. 

Екипите на МВР, които рабоят на терен във ваканционното селище са четири. 

До момента не са установени нови лица, които да са се опитали да извършат кражби на територията на комплекса. 

Допълнителни сили охраняват и подстъпите откъм гористата местност в посока "Елените", за да се предотвратят евентуални набези.

"До момента няма сигнали от собственици за липсващи ценни вещи. Има постъпили сигнали за повредена техника, липсващи мебели и битова електроника", уточни още шефът на бургаската полиция.




Още по темата: общо новини по темата: 99
08.10.2025 »
08.10.2025 »
08.10.2025 »
08.10.2025 »
08.10.2025 »
08.10.2025 »
предишна страница [ 1/17 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Регионални новини:
Вече могат да бъдат допускани хора в "Елените"
12:08 / 08.10.2025
Кметът на Несебър за хотел "Негреско": Пуснат е в експлоатация с ...
11:23 / 08.10.2025
Откриха марихуана в жилище в Созопол
09:39 / 08.10.2025
Авария остави Лозенец без вода
09:27 / 08.10.2025
Изгоря къща в руенско село
08:52 / 08.10.2025
Кабинетът обсъжда отпускането на допълнителна помощ за пострадали...
08:28 / 08.10.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Октомври 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Министерска съпруга става водеща в NOVA
10:48 / 06.10.2025
Бургаският участник в "Ергенът: Любов в рая": Исках да стана популярен и го постигнах
09:31 / 06.10.2025
Геро вече е по-слаб и от Рачков
11:41 / 06.10.2025
Обстановката в Ахтопол се усложнява
10:18 / 07.10.2025
Обявиха най-висока степен за опасно време в Бургаско
08:48 / 06.10.2025
100 евро на ден е нормата, която всеки служител на ДАИ трябвало да събира от тираджиите
13:05 / 06.10.2025
След новите валежи: Каква е обстановката в Бургаско?
09:51 / 07.10.2025
Актуални теми
Предметът "Добродетели и религии" в училище
Усложнена метеорологична обстановка октомври 2025 г.
Бюджет 2025
51-ото Народно събрание
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Бургас и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@burgas24.bg

За реклама:
Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Бургазлии във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: