ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Полицейската охрана на "Елените" ще продължи и през тази нощ
"Сградите, които се намират на територията на "Елените" ще продължават да бъдат денонощно охранявани. В момента се допускат хора, но до 17:00 ч. След това достъпът ще бъде ограничен абсолютно за всички до 08:30 ч. утре", поясни той.
Екипите на МВР, които рабоят на терен във ваканционното селище са четири.
До момента не са установени нови лица, които да са се опитали да извършат кражби на територията на комплекса.
Допълнителни сили охраняват и подстъпите откъм гористата местност в посока "Елените", за да се предотвратят евентуални набези.
"До момента няма сигнали от собственици за липсващи ценни вещи. Има постъпили сигнали за повредена техника, липсващи мебели и битова електроника", уточни още шефът на бургаската полиция.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 99
|предишна страница [ 1/17 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Регионални новини:
Вече могат да бъдат допускани хора в "Елените"
12:08 / 08.10.2025
Кметът на Несебър за хотел "Негреско": Пуснат е в експлоатация с ...
11:23 / 08.10.2025
Откриха марихуана в жилище в Созопол
09:39 / 08.10.2025
Авария остави Лозенец без вода
09:27 / 08.10.2025
Изгоря къща в руенско село
08:52 / 08.10.2025
Кабинетът обсъжда отпускането на допълнителна помощ за пострадали...
08:28 / 08.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Министерска съпруга става водеща в NOVA
10:48 / 06.10.2025
Геро вече е по-слаб и от Рачков
11:41 / 06.10.2025
Обстановката в Ахтопол се усложнява
10:18 / 07.10.2025
Обявиха най-висока степен за опасно време в Бургаско
08:48 / 06.10.2025
След новите валежи: Каква е обстановката в Бургаско?
09:51 / 07.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета