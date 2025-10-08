© Полицейската охрана на "Елените" ще продължи и през тази нощ, обяви директорът на ОДВМР - Бургас старши комисар Владимир Маринов, предаде репортер на "Фокус".



"Сградите, които се намират на територията на "Елените" ще продължават да бъдат денонощно охранявани. В момента се допускат хора, но до 17:00 ч. След това достъпът ще бъде ограничен абсолютно за всички до 08:30 ч. утре", поясни той.



Екипите на МВР, които рабоят на терен във ваканционното селище са четири.



До момента не са установени нови лица, които да са се опитали да извършат кражби на територията на комплекса.



Допълнителни сили охраняват и подстъпите откъм гористата местност в посока "Елените", за да се предотвратят евентуални набези.



"До момента няма сигнали от собственици за липсващи ценни вещи. Има постъпили сигнали за повредена техника, липсващи мебели и битова електроника", уточни още шефът на бургаската полиция.



