© ГДНП виж галерията По инициатива на Министерството на околната среда и водите, съвместно с органите на реда, се провеждат специализирани проверки на морските плажове.



Поводът – зачестили случаи на нерегламентирано къмпингуване и паркиране на моторни превозни средства върху защитени дюни, въпреки ясно обозначените забрани.



Главен инспектор Трифон Бойчев, началник на сектор “Престъпления против околната среда и дивата природа“ при ГДНП, коментира, че е в ход провеждането на специализирана полицейска операция.



Глобите, предвидени за това нарушение, могат да варират до няколко хиляди лева. Когато е налице имуществена санкция – увреждането на дюните се счита за престъпление по смисъла на Наказателния кодекс, с предвидено наказание лишаване от свобода до три години или пробация, както и кумулативно с това – глоба.



Ще продължи съставянето на актове по Закона за биологичното разнообразие и по Закона за устройството на Черноморското крайбрежие. На основание разпоредбите на Закона за Министерството на вътрешните работи са издадени множество предупредителни протоколи, с които се осъществява превенция срещу паркирането на моторни превозни средства.



Контролът ще продължи в ключови зони като Дуранкулак, Крапец и Езерец, където се наблюдава сериозно струпване на кемпери и автомобили.