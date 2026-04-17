Вчера около 07:00 ч. служители на Районно управление – Поморие извършили проверка в частен дом на ул. "Оборище“ в Поморие, обитаван от 48-годишен криминално проявен мъж, съобщиха от ОДМВР Бургас за Burgas24.bg.

Намерени са въздушна пушка, два газови пистолета и самоделно оръжие, представляващо дръжка от пистолет със закрепена тръба, както и множество боеприпаси за късоцевно и дългоцевно огнестрелно оръжие, които не са регистрирани по надлежния ред.

Открити са още кутия от Icos със стъклена лула и станиол, съдържащ бяло кристалообразно вещество – метамфетамин, с тегло около 2 грама.

Мъжът не притежава валидни разрешителни за съхранение, носене и употреба на оръжие и боеприпаси. Той е задържан за срок до 24 часа.

По случая е образувано бързо производство.