Полицията сгащи 18-годишна дилърка в Китен

© 18-годишна жена от Петрич бе арестувана за притежание на амфетамин.



Случаят се разиграва в Китен вчера.



Сутринта служители от Районно управление – Приморско извършили проверка в квартира в града, разположена на ул. "Възраждане", обитавана от въпросната девойка от Югозападния град, като намерили и иззели бяло кристалообразно вещество (амфетамин) с тегло около 12 гр. и множество празни полиетиленови пликчета.



Жената е задържана за срок до 24 часа.



По случая е образувано бързо производство.