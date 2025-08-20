ЗАРЕЖДАНЕ...
|Полицията сгащи 18-годишна дилърка в Китен
Случаят се разиграва в Китен вчера.
Сутринта служители от Районно управление – Приморско извършили проверка в квартира в града, разположена на ул. "Възраждане", обитавана от въпросната девойка от Югозападния град, като намерили и иззели бяло кристалообразно вещество (амфетамин) с тегло около 12 гр. и множество празни полиетиленови пликчета.
Жената е задържана за срок до 24 часа.
По случая е образувано бързо производство.
