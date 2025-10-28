Сподели close
Полицията в Приморско осуети опит за кражба от кутия за дарения, поставена в параклис "Свети Никола" в местността "Курията" край града, научи Burgas24.bg.

Униформените са установили съпричастността на 52-годишен мъж от с. Ново Паничарево към деяниято.

Същият направил пълни самопризнания.

Работа по случая продължава от служители на Районно управление - Приморско.