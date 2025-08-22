Полицията залови близо 150 грама и три растения марихуана в Царево

© ОДМВР-Бургас Близо 150 гр. суха тревиста маса (канабис) и три конопени растения в различен стадий на развитие са намерени и иззети от служители на отдел "Криминална полиция" при ОДМВР-Бургас и Районно управление - Царево при извършена проверка в дом в града, съобщиха от полицията.



Имотът е разположен на ул. "Екзарх Йосиф", обитаван от 46-годишен мъж.



Канабисът е бил разпределен в 11 стъклени буркана и три пластмасови опаковки от шоколадови яйца.



Арестуваният е от Царево е задържан за срок до 24 часа.



По случая е образувано досъдебно производство.