Продължават текущите ремонти на второкласния път II-73 в участъка Карнобат – Лозарево в област Бургас, съобщават от АПИ, цитирана от Burgas24.bg.

От стартирането им през март до момента е извършено частично изкърпване на над 22 000 кв. м от асфалтовата настилка от общо предвидените за изпълнение около 40 000 кв. м. Текущите дейности са възложени на поддържащата фирма с цел подобряване на експлоатационното състояние на отсечката и осигуряване безопасността на движение до стартиране на основния ремонт.

От АПИ припомнят, че се предвижда основен ремонт на 90 км от път II-73 Карнобат – Шумен. От тях 47 км са на територията на област Бургас, а останалите около 43 км са в област Шумен. В момента планираните ремонтни дейности са на етап процедиране на промяна в кадастралните карти, наложила се след изготвен и приет технически проект и установената с него явна фактическа грешка в кадастралните карти. За участъка в област Шумен тази устройствена процедура е в ход, а за отсечката в Бургас предстои да стартира. Проведени са екологичните процедури, вследствие на които предстои провеждане на такива и по Закон за водите.

До началото на основния ремонт Областно пътно управление - Бургас ще предприема дейности по текущо поддържане на отсечката, за да се осигури безопасността на движението, уточняват от Пътната агенция.