В петък около 16:15 ч. в Районно управление – Малко Търново е получено съобщение за самостоятелно пътнотранспортно произшествие с материални щети, възникнало по пътя Малко Търново – Бургас, км 315. Полицаите установили, че е катастрофирал лек автомобил "Мерцедес“, управляван от 52-годишен мъж от созополското село Крушевец, съобщиха от ОДМВР – Бургас за Burgas24.bg.

Шофьорът е тестван за употреба на алкохол и наркотични вещества. Пробата за наркотични вещества е положителна за метамфетамин.

Мъжът е задържан за срок до 24 часа. По случая е образувано бързо производство.