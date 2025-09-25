Поляк скрои номер на бургазлия, полицията го залови за часове

© Вчера около 00.30 ч. в Районно управление - Поморие е получено съобщение от 50-годишен бургазлия, че в поморийски хотел му е откраднат мобилен телефон.



В резултат на бързите полицейски действия е установен и задържан 40-годишен полски гражданин, който направил пълни самопризнания и върнал откраднатия телефон.



По случая е образувано бързо производство.