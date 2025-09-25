Новини
Поляк скрои номер на бургазлия, полицията го залови за часове
Автор: Иван Сотиров 10:41
Вчера около 00.30 ч. в Районно управление - Поморие е получено съобщение от 50-годишен бургазлия, че в поморийски хотел му е откраднат мобилен телефон.

В резултат на бързите полицейски действия е установен и задържан 40-годишен полски гражданин, който направил пълни самопризнания и върнал откраднатия телефон.

