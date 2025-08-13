ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Поморие ще има младежки център след по-малко от година
Още през 2024 г. проект на местната администрация спечели 100 % финансова помощ по ПВУ. Проектът е за изграждане на Младежки център по процедура "Изграждане на младежки центрове (в градове, които не са областни)“, като дейностите стартираха днес.
След разчистването на пространството, предвидено за строителство (в близост до филиала на ДГ "Веселушко“ в кв. "Север"), работа стартират екипи в част "Археология“.
"Целта на бъдещата сграда е тя да се превърне в място за млади хора на възраст от 13 до 29 години и да им предлага различни занимания, с които да се подпомогне социалното им включване“, коментира кметът Иван Алексиев.
Дейностите ще са насочени към повишаване на цифровите умения, развитие на предприемаческа грамотност, на общата и финансовата грамотност, комуникация и презентиране, медийна грамотност и други.
Заложени са и обмени на добри практики, организиране на съвместни обучения и събития в мрежа с други центрове в България и Европа, както и в такива от някои от побратимените градове на Поморие.
Продължителността на проекта е до 30.06.2026 г.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Регионални новини:
Закопчаха шофьорa - беглец от катастрофата край Ахелой
12:38 / 13.08.2025
Закопчаха двама поморийци с дрога
11:19 / 13.08.2025
Пожарът в Сунгурларско е локализиран, има три активни огнища
10:18 / 13.08.2025
Инцидент с тротинетка в Слънчев бряг
10:04 / 13.08.2025
Тежка катастрофа с жертва на пътя Бургас-Слънчев бряг
09:01 / 13.08.2025
Над 20 екипа на пожарната и хеликоптер остават при пожара в Сунгу...
19:18 / 12.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Проф. Рачев каза кога ще са първите валежи след горещините
08:37 / 12.08.2025
Кражба за хиляди левове от бургаски търговски център
15:19 / 11.08.2025
Войната между Васил Найденов и Стефан Димитров е за 1 млн. лева
10:45 / 11.08.2025
Морето е опасно! Взе нови жертви!
11:36 / 11.08.2025
От утре затварят тази бургаска улица за три месеца
14:49 / 12.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета