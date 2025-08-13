Новини
Поморие ще има младежки център след по-малко от година
Автор: Николай Парашкевов 15:47
©
Започна изграждането на Младежки център в Поморие.

Още през 2024 г. проект на местната администрация спечели 100 % финансова помощ по ПВУ. Проектът е за изграждане на Младежки център по процедура "Изграждане на младежки центрове (в градове, които не са областни)“, като дейностите стартираха днес.

След разчистването на пространството, предвидено за строителство (в близост до филиала на ДГ "Веселушко“ в кв. "Север"), работа стартират екипи в част "Археология“.

"Целта на бъдещата сграда е тя да се превърне в място за млади хора на възраст от 13 до 29 години и да им предлага различни занимания, с които да се подпомогне социалното им включване“, коментира кметът Иван Алексиев.

Дейностите ще са насочени към повишаване на цифровите умения, развитие на предприемаческа грамотност, на общата и финансовата грамотност, комуникация и презентиране, медийна грамотност и други.

Заложени са и обмени на добри практики, организиране на съвместни обучения и събития в мрежа с други центрове в България и Европа, както и в такива от някои от побратимените градове на Поморие.

Продължителността на проекта е до 30.06.2026 г.








Все още няма коментари към статията.
