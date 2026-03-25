Снощи около 22:00 ч. в село Дъбник служители от Районно управление – Поморие спрели за проверка лек автомобил "Фолксваген Голф“, управляван от 35-годишен мъж от същото село. Полицаите установили, че той шофира след употреба на амфетамин и метамфетамин. Мъжът е отказал да даде кръвна проба за химичен анализ.При извършено претърсване на автомобила, на стелката пред предната дясна седалка, е намерено и иззето топче със суха зелена тревна маса, чийто точен състав е в процес на изясняване.35-годишният мъж е задържан за срок до 24 часа. По случая е образувано бързо производство.