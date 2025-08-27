Пореден инцидент с тротинетка! 15-годишен си строши носа в Малко Търново

© Около 7:00 ч. днес на кръстовището на улиците "Иван Башев" и "Първи май" в Малко Търново, поради загуба на контрол самостоятелно катастрофира, блъскайки се в крайпътен бордюр, индивидуално електрическо превозно средство, управлявано от 15-годишен младеж от Малко Търново.



Той е настанен за лечение в отделение "Неврохирургия" към УМБАЛ - Бургас със счупен нос.



Водачът не е тестван с дрегер за употреба на алкохол или наркотици заради здравословното му състояние, но му е взета кръв за химичен анализ.



По случая е образувано досъдебно производство.